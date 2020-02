Zwei Punkte sind gegen MGA Fivers eingeplant

Am Faschingssamstag gastiert mit den MGA Fivers die nächste Mannschaft aus Wien im Ländle.

Für alle maskierten Zuschauer ist der Eintritt frei!



Die Gäste, für die der Tabellenplatz drei in Reichweite liegt, befinden sich momentan mit einem Spiel weniger an fünfter Stelle. MGA ist zudem die einzige Mannschaft, welche Hypo NÖ in dieser Saison eine Niederlage hinzufügen konnte. Das Hinspiel im Oktober ging für den SSV mit 31:27 verloren.