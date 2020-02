Zwei Prozesse gegen Gründer einer Partei

"Kleine Schwulette": Unternehmensdirektor hat Chef einer Kleinpartei nicht nur wegen übler Nachrede angeklagt, sondern auch wegen Unterlassung der Äußerungen geklagt.

Homophobe und andere ehrenrührige Äußerungen hat der Chef einer kleinen politischen Partei nach Ansicht des Direktors eines Unternehmens öffentlich getätigt. Deshalb hat der Unternehmenschef den Gründer der neuen Partei, wie berichtet , am Landesgericht Feldkirch nach dem Mediengesetz wegen übler Nachrede und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs angeklagt. Zudem führt der medienrechtliche Privatankläger am Landesgericht noch einen zweiten Prozess gegen den nebenberuflichen Politiker: Zivilrechtlich wurde eine Klage auf Unterlassung der Äußerungen eingebracht. Das bestätigte auf Anfrage Gerichtssprecher Norbert Stütler.

In einem Video auf seiner Face­bookseite hat der Parteichef im Jänner den Direktor des Unternehmens als „kleine Schwulette“ bezeichnet. Des Weiteren hat der beklagte Privatangeklagte gesagt, der klagende Privatankläger sei in seine berufliche Position gehievt worden, weil er der Bettgenosse eines Entscheidungsträgers gewesen sei. Dadurch sei der Direktor erpressbar geworden. Deshalb könnten bei dem Unternehmen von außen Bestellungen eingebracht werden, die der kleinen politischen Partei schaden würden. Die neue politische Partei hat bei den Landtagswahlen im Oktober 2019 ihr Ziel deutlich verfehlt, in den Vorarlberger Landtag einzuziehen. Dafür macht der Parteichef den Direktor des Unternehmens mitverantwortlich.