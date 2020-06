Zwei Neuinfizierte in Feldkirch

Seit Freitagabend wurden zwei neu mit Sars-CoV-2 Infizierte in Vorarlberg gemeldet. Beide Personen stammen aus Feldkirch.

93 der 96 Vorarlberger Gemeinden gelten derzeit als "coronafrei". Das heißt, in drei Gemeinden gibt es noch aktiv erkrankte Personen. In Dornbirn sind es zwei Infizierte, in Koblach einer und in Feldkirch zwei.