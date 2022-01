Zwei neue Shops: Frischer Wind im Messepark

Kultmarke Levi’s zieht in den Messepark

1873 in Kalifornien gegründet, ist die Kultmarke Levi’s der Inbegriff klassisch-amerikanischen Styles und authentischer Coolness. Im neuen Shop im Messepark wird Levi’s ein umfangreiches Sortiment an Kleidung und Accessoires anbieten. Ein Highlight erklärt Messepark-Geschäftsführer Burkhard Dünser: "Im integrierten 'Tailorshop' können sich Kund:innen ihre eigenen und neu erworbenen Levi’s-Kleidungsstücke personalisieren und reparieren lassen. Levi’s ist bekannt für seinen Pioniergeist und Innovationsdrang, umso mehr freut es uns, diese internationale Top-Marke nach Vorarlberg in den Messepark zu bringen." Durch vielfältige Upcycling-Optionen geht die Marke einen Schritt weiter und integriert Kund:innen in ihren Nachhaltigkeitsgedanken. "Dank einer breiten Auswahl an Pins und Patches lassen sich individuelle Änderungswünsche vor Ort umsetzen und schenken so neuen sowie gebrauchten Levi’s-Kleidungsstücken ein neues und längeres Leben", freut sich Dünser. Eröffnen wird der neue Shop am Samstag, 26. Februar im EG vis-a-vis der Papeterie Paterno auf einem Teil der ehemaligen "Max und Stella Men"-Fläche. "Max und Stella Men" wird in den Woman-Shop integriert.