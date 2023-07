Zwei neue Rettungsfahrzeuge für Samariterbund Feldkirch

Sicherheitslandesrat besuchte die Segnungsfeier der beiden neuen Rettungsfahrzeuge des Samariterbunds Feldkirch

Die im Land von den Rettungsorganisationen geleistete Sicherheitsarbeit verdiene Respekt und höchste Wertschätzung, würdigte Gantner das wertvolle und unverzichtbare Wirken im Dienste der Bevölkerung. Oft genug müssten sich die RettungssanitäterInnen bei ihren Einsätzen in nicht ungefährliche Situationen begeben, um Rettung und Hilfe zu ermöglichen. „So viel Einsatz- und Leistungsbereitschaft, so großer Mut und eine so hohe Motivation verdienen absolute Hochachtung. „Die Männer und Frauen in den Rettungsorganisationen in Vorarlberg leisten mit großem Engagement einen unverzichtbaren Sicherheitsbeitrag für die Bevölkerung“, sagte Gantner.