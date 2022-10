Zwei neue „Gratis-Aktionen“ für Second Hand Kleidung für Menschen in Notlagen bei carla

Die Kosten zur Lebenshaltung bringen viele Familien in Vorarlberg derzeit extrem unter Druck. Die Caritas startet deshalb zur Entlastung armutsgefährdeter Haushalte zusätzlich zu den bestehenden Angeboten zwei neue „carla Gratis-Aktionen für Second Hand Kleidung“.

Kinder bis 14 Jahre, die in Haushalten mit GIS-Gebührenbefreiung leben oder eine Faircard besitzen, bekommen in den carla Shops einmalig Winterbekleidung im Wert von bis zu 50 Euro. Als Nachweis genügt die Bestätigung über die GIS-Gebührenbefreiung oder die Faircard, sowie ein Lichtbildausweis. Die Gratis-Winterbekleidung kann bis Ende Dezember im carla Möslepark in Altach (für Kinder aus den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch) sowie im carla Store in Bludenz (für Kinder aus dem Bezirk Bludenz) eingelöst werden.