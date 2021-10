Zwei neue Einsatzfahrzeuge für Götzner Floriani

„Hilfeleistung an oberster Stelle“: Feuerwehr präsentiert neue Fahrzeuge mit Weihe und Frühschoppen.

Vergangenes Jahr wurde ein neues Mannschaftsfahrzeug mit neun Sitzplätzen angeschafft. Im März dieses Jahres löste ein weiteres Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung das in die Jahre gekommene Kleinlöschfahrzeug aus dem Jahre 1981 ab. Das neue Gefährt hat ebenfalls Platz für eine Besatzung von neun Personen, davon drei mit Atemschutzgeräten. Des Weiteren verfügt das Fahrzeug über eine Hebebühne und beinhaltet sechs verschiedene Rollcontainer, die an die Einsatzstellen befördert werden können. Schwerpunkte sind Gefahrengüter, Öleinsätze, Hochwasser, Waldbrände, Saugstellen und Schlauchverlegungen. „Spezielle Einsatzgebiete sind Brände in Tiefgaragen, Großbrände im Bereich der Industrie und überall dort, wo Löschmaßnahmen aus sicherer Entfernung stattfinden muss“, skizziert Büsel. „Ebenfalls kann das neue Löschfahrzeug in steiles Gelände transportieren.“ Des Weiteren wurde ein Löschroboter „Fire Crabber“ präsentiert: Mit fernsteuerbarem Fahrwerk und Wasserwerfer sowie Kamera ermöglicht dieser bei gefahrenträchtigen Einsatzszenarien, z.B. bei Tiefgaragenbränden oder Gefahrengutunfällen, die Lageerkundung und einen sicheren Löschangriff aus der Deckung ohne Gefährdung von Personal.

Welche unschätzbare Bedeutung die Feuerwehr in der Gemeinde hat, führt auch Vizebürgermeistern Edith Lampert-Deuring aus: „Gemeindeintern ist immer der größtmögliche Konsens gefunden worden, wenn es um die Ortsfeuerwehr gegangen ist. Wir brauchen diese technische Ausrüstung, denn die Einsätze werden immer komplexer“, führt sie weiter aus. Auch das unermüdliche Ehrenamt hob die Vizebürgermeisterin im Besonderen heraus. Bezirksfeuerwehrinspektor Wolfgang Huber erklärte, warum es so wichtig ist, dass jede Feuerwehr seinen Fokus auf spezielle Einsätze hat: „Jede Feuerwehr ist eine taktische Einheit, die einerseits für Löschung und andererseits für technische Einsätze ausgebildet werden muss.“ Dabei sei die überregionale Bereitschaft besonders wichtig. „Die Hilfeleistung steht immer an oberster Stelle“, führt Huber aus. Dafür würden sich die Kosten im Verhältnis dazu relativieren. Einerseits müsse man bedenken, was damit geleistet werden kann und andererseits in weiterer Folge die Amortisationszeit über viele Jahre. Für ihn persönlich sei deutlich spürbar, dass in der Feuerwehr Götzis ein hoher Ausbildungsstand herrsche und die Mitglieder hoch motiviert seien. Motivation und Einsatzwille der Mannschaften sowie deren Ausstattung mit modernstem Gerät – diese Faktoren machen die enorme Leistungsstärke unserer Feuerwehren aus.“ Das sagte Sicherheitslandesrat Christian Gantner bei der feierlichen Weihe neuer Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr Götzis am Sonntag, 17. Oktober. Gantner sprach den Feuerwehrleuten seinen Dank dafür aus, dass sie als Freiwillige oft lebensgefährliche, aber ebenso oft lebensrettende Einsätze im Dienste der Sicherheit der Bevölkerung und des Katastrophenschutzes leisten.