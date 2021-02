Zwei neue Dienstfahrzeuge für Krankenpflegevereine

Mit Beginn des neuen Jahres erhielten der Krankenpflegeverein Mäder und Koblach zwei neue Elektroautos.

Mäder . Auch bei den beiden Krankenpflegevereinen in Mäder und Koblach steigt das Aufgabenpensum in jeden Jahr und mit der Übergabe der zwei neuen Dienstfahrzeuge erhält das Pflegeteam eine wesentliche Erleichterung in der täglichen Arbeit.

In Mäder und Koblach werden aktuell rund 145 von den Pflegeteams der Krankenpflegevereine betreut und dafür wurden im vergangenen Jahr mehr als 5000 Patientenkontakten geleistet. Der Krankenpflegeverein erfüllt dabei eine überaus wichtige soziale Aufgabe in der Dorfgemeinschaft – Pflegedienste an Menschen in vertrauter Umgebung vermitteln Geborgenheit und Sicherheit. Durch den Umstand das in der heutigen Zeit viele pflegebedürftige Personen früher aus den Krankenhäusern entlassen werden, gibt es auch immer mehr Angehörige, die vom Pflegepersonal Unterstützung und Beratung benötigen.