Zwei neue Dauerbrenner beim FC Mohren Dornbirn

Goalie Lucas Bundschuh und Mario Jokic haben im Herbst alle Spielminuten in der 2. Liga für die Rothosen absolviert

Tormann Lucas Bundschuh (24) und Neuerwerbung Mario Jokic (30) sind die neuen Dauerbrenner von Zweitligist FC Mohren Dornbirn. Der Kennelbacher Schlussmann und der großgewachsene, bullige Innenverteidiger aus Kroatien haben alle bisherigen dreizehn Meisterschaftsspiele im Herbst 2020 mit allen 1170 Minuten absolviert und standen über die gesamte Spielzeit auf dem Spielfeld. Bundschuh musste nur vierzehn Gegentreffer in dreizehn Partien einstecken. Nur die beiden Erstplatzierten Lafnitz (11) und Liefering (13) mussten weniger Gegentreffer einstecken als die Rothosen. In der Statistik der erhaltenen Tore liegt Dornbirn auf dem ausgezeichneten dritten Rang. Insgesamt hat FCD-Erfolgscoach Markus Mader im Herbst achtzehn Kaderspieler eingesetzt. Mit Lukas Katnik, Lukas Fridrikas, Tom Zimmerschied, Christoph Domig, Aaron Kircher und Timo Friedrich waren weitere sechs Spieler in allen 13 Partien im Einsatz, allerdings nicht über die volle Distanz. Dornbirn hat nur vierzehn Treffer geschossen und stellt die zweitschlechteste Offensive in der 2. Liga. Fridrikas hat mit sechs Toren fast fünfzig Prozent aller bisherigen Treffer erzielt.