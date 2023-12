Zwei neue Chefärzte für die Landespolizeidirektion Vorarlberg

Personelle Änderungen verkündet

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg hat zum Beginn des Monats Oktober eine bedeutende personelle Veränderung in ihrer medizinischen Leitungsebene vorgenommen. Dr. Wilhelm Gruber übernimmt als neuer Chefarzt die Aufgaben von seinem Vorgänger Dr. Kurt Jenny, der in den Ruhestand tritt. Ergänzt wird das Führungsteam durch Dr. Adolf Zoll, der fortan die Rolle des stellvertretenden Chefarztes bekleidet.

Dr. Wilhelm Gruber, Jahrgang 1965, verfügt über eine 27-jährige Berufserfahrung in der Medizin. Neben seiner Haupttätigkeit als Flugrettungsnotarzt und Polizeiamtsarzt betreibt er seit 2005 eine Praxis für Allgemeinmedizin in Lustenau. Seine Fachkenntnisse, insbesondere in der öffentlich-rechtlichen ärztlichen Versorgung und im Bereich der Drogenerkennung im Straßenverkehr, prädestinieren ihn für seine neue Position bei der Landespolizeidirektion.