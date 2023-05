LR Gantner: "Verstärkung für Vorarlbergs Polizei"

Sicherheitslandesrat Christian Gantner überreichte die Abschlussdekrete an 29 Absolventen des 4. Grundausbildungslehrgangs für dienstführende Exekutivbeamte.

Nach erfolgreicher Absolvierung des sechsmonatigen Grundausbildungslehrgangs für dienstführende Exekutivbeamte haben insgesamt 29 Polizeibeamte im Rahmen eines feierlichen Festakts im Spannrahmen in Hard ihre Abschlussdekrete erhalten. Von einem Tag der Freude und des Stolzes sprach der für Sicherheitsfragen zuständige Landesrat Christian Gantner. „Vorarlberg ist eine sichere Region. Damit das so bleibt, braucht es auch in Zukunft eine Exekutive, die über genügend Personal und über eine optimale Infrastruktur verfügt", sagte Gantner bei der heutigen (Dienstag) Dekret-Übergabe.

Gezielte Schwerpunkte

Umfassende Ausbildung

29 neue dienstführende Polizeikräfte

Sechs Monate Praxis und Theorie liegen hinter den sieben Polizistinnen und 22 Polizisten, die heute ihre Abschlussdekrete erhalten haben. Bis auf den Praxisblock fand der aus vier Kursteilen bestehende Lehrgang im Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive in Gisingen statt. Die Ausbildung dauerte mit einer Kursunterbrechung vom 16.12.2022 bis 15.03.2023 insgesamt sechs Monate und fand erstmalig im Areal des Bildungszentrum Feldkirch – Sicherheitsakademie (BZS Feldkirch) in der Hämmerlestraße 4 in Feldkirch statt. Dem Mentor des E2a und Lehrenden der Sicherheitsakademie, Walter Bitschnau, dankte Gantner für den großen Einsatz bei der Ausbildungsarbeit: „Neben starken Rahmenbedingungen und effizienten regionalen Strukturen setzt Sicherheit auch gut ausgebildete Einsatzkräfte voraus, die für ein sicheres und friedliches Zusammenleben in unserem Land sorgen“. Völlig zu Recht würden die Exekutivkräfte im Land ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießen, so der Landesrat weiter: „Das spricht für die ausgezeichnete Arbeit, die von den engagierten Polizeikräften und allen Sicherheitsverantwortlichen im Land geleistet wird. Ihnen gebührt unser besonderer Dank“, so Gantner abschließend.