Zwei neue Arztpraxen in Bludenz

Bludenz. Gleich zwei neue Ärzte haben sich in der Bludenzer Altstadt niedergelassen. Seit März bereichert Dr. Markus Hribar mit seiner Praxis Blu:dent die Alpenstadt. Im Juli wird die Fachärztin Dr. Barbara Seidel ihre Praxis für Kinder- und Jugendheilkunde eröffnen.

Das Leistungsspektrum der im Frühjahr dieses Jahres eröffneten Zahnarztordination von Dr. Markus Hribar reicht von der klassischen Prophylaxe über Wurzelkanalbehandlungen unter dem Mikroskop bis hin zu Implantaten. „Zusammen mit meinem motivierten Team setze ich auf faire und leistbare Zahnmedizin. Dabei ist es uns auch wichtig, dass wir unseren Patientinnen und Patienten Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik anbieten können“, so der junge Facharzt. Modern und hell präsentieren sich die in der Innenstadt gelegenen Praxisräume in der Rathausgasse 3, die auch als Ausstellungsraum für heimische KünstlerInnen genutzt werden. Terminvereinbarungen sind telefonisch unter 05552 204 80 sowie per Mail an office@zahnarztpraxis-bludent.at möglich.

Dr. Barbara Seidel wird im Sommer die Nachfolge von Kinderärztin Dr. Elisabeth Vonbank-Dür antreten. Bis dahin entsteht im Zentrum von Bludenz ihre neue Arztpraxis. In der Rathausgasse 1 sollen künftig mehrere große helle Behandlungsräume genug Raum für die kleinen Patientinnen und Patienten bieten. „Unsere Begleitung beginnt mit den ersten Tagen des Lebens und umfasst eine weitreichende Versorgung bis ins Jugendalter. Wir behandeln Kinderkrankheiten und beraten bei Fragestellungen und Problemen von Jugendlichen. Und: Alles zwischendrin. Unsere Praxis bietet medizinische Versorgung auf Kassenleistung. Wir freuen uns auf jedes Gespräch und jede Frage“, erklärt Frau Dr. Barbara Seidel. Terminvereinbarungen sind ab Juni unter T: 05552 220 62 oder per Mail an info@kinderarzt-seidel.at möglich. Beide Fachärzte bieten medizinische Leistungen für alle Kassen an.