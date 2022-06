Zwei Musiker bei der Eröffnung Hundeflüsterei

Erstmals sind Sängerin Nina Fleisch und Wolfgang Frank bei der Feier vom Geschäft Hundeflüsterei im Duett aufgetreten.

GÖTZIS. Es ist ein wahres Schmuckstück für die Vierbeiner in der Götzner Bahnhofstraße 29 entstanden. In den ehemaligen Geschäftsräumlichkeiten von Berchtold – Wohnen mit Stil hat Claudia Dobler nach den Umbauarbeiten ein neues Zuhause mit dem klingenden Namen „Hundeflüsterei“ der Öffentlichkeit präsentiert. Vor geraumer Zeit eröffnete sie in der Marktgemeinde Götzis die erste Vorsorgepraxis für Gesundheit und Wohlbefinden für Hunde. Claudia Dobler bietet mir ihrer Hundeflüsterei auf zwei Stockwerken Leistungen in den Bereichen Ernährungsberatung, Pilz- und Kräuterheilkunde, Massage, Bewegungstraining, Aromaanwendungen sowie eine hauseigene Manufraktur für Hundeleckerli den Kunden an. „Mir ist es ganz besonders wichtig gemeinsam mit meinen Kollegen aus der Branche mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man Hunde in ihrem zumeist stillen Leiden bei Alltagsstress und Zivilisationskrankheiten unterstützen kann. Gezielte Anwendungen helfen Hunde aller Altersstufen in der Steigerung ihres Wohlbefindens. Man muss nur wissen, dass es überhaupt solche Möglichkeiten gibt. Dafür stehen mir die idealen Räumlichkeiten zur Umsetzung meiner Philosophie mit Hunden zur Verfügung“, freut sich Hundeflüsterei Inhaberin Claudia Dobler auf eine erfolgreiche Zukunft mit den Vierbeinern. Bei der Eröffnungsfeier gaben auch die beiden Sänger Nina Fleisch aus Götzis und der Bludenzer Musiker Wolfgang Frank eine musikalische Kostprobe und sangen zum ersten Mal gemeinsam bei einem nicht geplanten Auftritt. Weitere zahlreiche Ehrengäste wie Bundesrat Christoph Längle, Patricia und Walter Simma von Kathan und Partner Steuer- und Wirtschaftsberatung, Tim Mittelberger von Dorfelektriker, Andreea und Thomas Kogler von der Götzner Zahnarztpraxis, Waltraud und Stefan Bell von Fliesenpool, Marco Fleisch von der Versicherung Grawe, Claudia und Thomas Tedeschi von der Rechtsanwalts-Kanzlei Lecher-Tedeschi und viele Interessierte ließen sich die Eröffnungsparty nicht entgehen und bewunderten die modernen Räume. Mit der Gründung der Hundeflüsterei hat sich die Eigentümerin Claudia Dobler einen lang gehegten Traum erfüllt mit Hunden zu arbeiten und ihnen gleichzeitig Gutes zu tun. Aktuell kombiniert sie ihren Beruf als Projekt- und Prozessmanagerin mit ihrer Berufung der Hundeflüsterei.VN-TK