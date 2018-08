Zwei Millionen Projekt „Sanierung Furxstraße“ verläuft planmäßig

14-tägige Totalsperre folgt im Oktober.

Zwischenwasser. Seit vergangenem Jahr erfolgt in zwei Bauabschnitten die Komplettsanierung der Verbindungsstraße in das Naherholungs- und Skigebiet Furx. In der ersten Bauetappe wurde im Vorjahr die Straße zwischen Peterhof und Sennewies auf Vordermann gebracht. Die zweite Phase läuft seit dem April dieses Jahres. Im Fokus der Arbeiten liegt der untere Teil der Furxstraße, südlich des öffentlichen Parkplatzes beim Gasthaus Peterhof und talwärts verlaufend bis ca. 200 Meter westlich der Zufahrt zum Siedlungsweiler Suldis. Die Arbeiten werden vom Bregernzer Bauunternehmen Rhomberg durchgeführt.