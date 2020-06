Zwei Millionen Besucher in 20 Jahren

Die Kulturbühne amBach feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum – die Feierlichkeiten mussten allerdings wegen der Corona Krise auf das kommende Jahr verschoben werden.

Götzis. Über zwei Millionen Besucher haben in den vergangenen beiden Jahrzehnten bewiesen, dass in der Kulturbühne amBach ein Kulturprogramm mit hohem Niveau in einem Gebäude mit ausgezeichneter Infrastruktur geschaffen wurde.

Volksabstimmung sorgte für Neubau

In einer Volksabstimmung sprachen sich vor über 20 Jahren die überwiegende Zahl der Wahlberechtigten für die Erhaltung und den Ausbau des Götzner Veranstaltungszentrums aus. Im September 1998 erfolgte schlussendlich der Spatenstich für den Neubau der Kulturbühne, dazu wurde in den Jahren 1999 und 2000 auch das dazugehörige Vereinshaus (aus den 1950er Jahren) renoviert. Die erste Veranstaltung im neuen „Großen Saal“ der Kulturbühne fand am 8. März 2000 mit einer Modeschau der Firma Kräutler statt und seither sorgen die Vielfältigkeit, das breite Spektrum an Veranstaltungen, die zeitlose Architektur, das engagierte Team und die kulinarischen Möglichkeiten für den besonderen Charme dieses Hauses. Auch Geschäftsführer Michael Löbl blickt freudig auf die letzten zwei Jahrzehnte zurück: „Neben den großartigen Leistungen unserer heimischen Vereine waren die Highlights zweifellos die vielen großen Schauspieler, Autoren, Kabarettisten und Musiker, die im Laufe der letzten 20 Jahre in Götzis aufgetreten sind“, so der Saalmanager. Dabei waren unter den vielen Gästen zahlreiche klingende Namen, wie etwa Seiler & Speer, Hardy Krüger jr., Elke Sommer, Alfred Dorfer, Ludwig Hirsch, Michael Köhlmeier, Tobias Moretti oder Stermann & Grissemann um nur einige aufzuzählen.

Flügel aus dem Wiener Konzerthaus