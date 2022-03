Zwei Meter "Riese" stürmt für Bregenz Handball

Bregenz Handball verpflichtet amtierenden Deutschen Cupsieger Marcel Timm.

Marcel Timm ist amtierender Deutscher Cupsieger, wechselte mit 14 Jahren in die Handballakademie des VFL Gummersbach, wo Ex-Bregenz Coach Jörg Lützelberger als Entdecker des Kreisläufertalents galt. Im Sommer 2016 unterschrieb der damals 18-Jährige seinen ersten Profivertrag in der Bundesligamannschaft und wechselte im Sommer 2020 zum TBV Lemgo, wo er in der vergangenen Saison nach Siegen über den THW Kiel und die MT Melsungen den DHB Pokal in Hamburg gewinnen konnte. Im September musste sich Lemgo zwar denkbar knapp mit 29:30 im Supercup gegen den THW Kiel geschlagen geben, der Neo-Bregenzer konnte aber mit 6 Volltreffern auf sich aufmerksam machen.