Zwei Meter "Riese" aus Schweden stürmt für die VEU

Die VEU Feldkirch hat schnell auf den Abgang von Marcell Revesz reagiert und verpflichtet, zunächst auf Try Out Basis, den schwedischen Stürmer Jesper Eriksson. Er hat ein ähnliches Spielerprofil wie Revesz. Der großgewachsene Flügelstürmer war bis jetzt bei den Niagara Predators in der Kanadischen Junioren Hockey Liga GMHL engagiert und ist der Topscorer des Teams aus Niagara am Ontariosee.