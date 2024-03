Zwei Menschen, ein Museum

Vergangenen Mittwoch fand der Weltgeschichtentag statt. Mehrere Museen in Vorarlberg koppelten diesen Tag mit „TiM - Tandem im Museum“, um Menschen niederschwellig in die verschiedensten Museen zu bringen.

Hohenems/Dornbirn/Bregenz Beim Weltgeschichtentag wird überall auf der Welt das freie mündliche Erzählen gefeiert. Ziel dieses Tages ist es, Geschichten zu teilen, sich inspirieren zu lassen und neue Kontakte zu knüpfen. Beim diesjährigen Weltgeschichtentag am 20. März luden vier Museen in Vorarlberg und über 100 in der ganzen Schweiz zu sich ins Museum ein. Unter dem Projektnamen „TiM – Tandem im Museum“ besuchen zwei Menschen, die sich nicht gut kennen ein Museum, wählen ein Lieblingsobjekt aus und erfinden gemeinsam eine Geschichte dazu. „Durch TiM lernt man interessante Menschen kennen und besucht vielleicht auch mal ein Museum, in das man nicht gehen würde“, erklärt Gabi Hampson die Intention des Projektes. Sie ist gemeinsam mit Michaela Müller die Regionalverantwortliche für dieses Format, das nun auch in Vorarlberg Fuß fasst.