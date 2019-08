Zwei Männer surfen auf einem Walhai

Was für die beiden Männer Spaß ist, bedeutet für das Tier puren Stress. Deshalb hagelt es auch heftige Kritik von Tierfreunden. Die Männer benutzen das Tier wie ein Surfbrett. In einer Hand halten sie ein Seil, das vermutlich an einem Boot befestigt ist.

Unklar ist, woher das Bild stammt. Walhaie sind die größten Fische der Welt und können über zwölf Tonnen schwer werden. Die Fische gelten seit 2016 als stark gefährdet. Sie ernähren sich von Plankton und anderen Kleinstlebewesen und sind daher für Menschen ungefährlich.