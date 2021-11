Zwei Ländle Hockey-Ladies für Österreich

Mit Rosalie Eberle und Emma Kohler wurden zwei Vorarlberger Eishockeydamen ins U18 Nationalteam einberufen.

Das Vier-Nationen Turnier in Radenthein dient dabei als Generalprobe für die IIHF Damen U18 Weltmeisterschaft der Division 1B im kommenden Jahr und die beiden Vorarlberger Damen wurden von Headcoach Florian Mühlstein zu diesem Vorbereitungslehrgang einberufen. „Ich konnte es erst gar nicht glauben, war aber hellauf begeistert und bin natürlich auch stolz darauf, dass meine bisherigen Leistungen überzeugt haben und ich ein weiteres Mal eingeladen bin“, freute sich die 16-jährige Rosalie Eberle. Die Torfrau des SC Hohenems nahm dabei im Oktober schon am Sichtungscamp des U-18 Damen-Teams teil und ist erfreut, erneut dabei zu sein. „Da es für mich ein außerordentlicher Erfolg ist, erwarte ich mir tolle Erfahrungen und spannende Spiele, aber auch, dass ich etwas dabei lerne und mich weiterentwickle“, so die Schülerin der Bezauer Wirtschaftsschule.