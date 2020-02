Zwei Kinder bei Skiunfällen in Schröcken verletzt

Schröcken - Ein 12-jähriger Skifahrer und eine 14-jährige Snowboarderin mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am späten Dienstagnachmittag fuhr ein 12-jähriger Junge zusammen mit seinen Eltern in Schröcken die Skiroute 309 ab. Der Junge, der in einem größeren Abstand hinter seinem Vater fuhr, wollte zwei schneefreien Flächen ausweichen, kam dabei zu Sturz, rutschte über die Skiroute hinaus. Dabei stürzte er in weiterer Folge rund zehn Meter über eine steile Böschung ab und blieb verletzt in einem Bachlauf liegen.