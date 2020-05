Zwei 16-Jährige nach Bombendrohungen verurteilt

Supermarkt, Einkaufszentrum, Krankenhäuser, Rathaus, Schule – sie alle sollten sich ordentlich fürchten.

Vor Gericht wirken die beiden Jungen schüchtern und einsilbig. Die Eltern sind mitgekommen, allen ist die Situation äußerst unangenehm. Einst waren die beiden Buben gute Schüler in der HTL-Dornbirn. Nach ihrer dummen Idee flogen sie von der Schule. Die technisch durchaus begabten Schüler nutzten ihr EDV-Wissen, um anderen Angst zu machen. Per Mail drohten sie mit einer Attacke gegen diverse Einrichtungen, „Die Leute werden brennen“, schrieben sie. Schlussendlich führte ein kleiner EDV-Fehler zu dem Ergreifen der beiden. Nun müssen sie 600 Euro Strafe bezahlen, weitere 600 Euro gab es auf Bewährung. 3000 Euro müssen von jedem der beiden an Schadenersatz bezahlt werden.