Verdächtiger nach Drohung gegen Rathaus Bregenz verhaftet

Das Rathaus in Bregenz wurde geschlossen, die Polizei war in Bregenz stark präsent.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in den letzten Tagen die Vorarlberger Polizei, das Bregenzer Rathaus sowie öffentliche Einrichtungen in Dornbirn per Mail bedroht haben soll.

In den letzten Tagen wurden durch anonyme Absender, mehrere E-Mails mit vagen Drohungen an die Polizei Vorarlberg, das Bregenzer Rathaus als auch andere öffentliche Einrichtungen in Dornbirn versandt.

Rathaus wurde geschlossen

Die durchgeführten polizeilichen Ermittlungen ließen den Schluss zu, dass keine konkrete Gefährdung mit der in den E-Mails artikulierten Drohung verbunden ist. Um alle Eventualitäten auszuschließen, wurde von Seiten des Bregenzer Bürgermeisters entschieden, das Rathaus in Bregenz ab Donnerstagmittag zu schließen.

Verdächtiger festgenommen

Intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Bregenz zusammen mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg führten noch in den heutigen Abendstunden zur Ausforschung eines Verdächtigen. Dieser konnte vor kurzem festgenommen werden. Der Verdächtige aus Dornbirn wird derzeit einvernommen. Ein terroristisches Hintergrund kann ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.