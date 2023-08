Zwei Jahrzehnte voller Abenteuer in den Bergen

Die Dornbirner Pensionisten-Wandergruppe „Grad reacht“ absolvierte gerade ihre tausendste Wanderung.

Die idealen Regeln waren schnell gefunden: Jede Woche und bei jeder Witterung eine ausgedehnte Wanderung zusammen unternehmen. In der alphabetischen Reihenfolge der Namen haben die Mitglieder seither die Aufgabe, als Wanderleiter jeweils für „ihren Mittwoch“ eine Wanderung mit einer Mindestdauer von drei bis sieben Stunden zu organisieren, den Treffpunkt und die Wahl des Verkehrsmittels zu bestimmen, die wirtschaftlichen Verhältnisse (Einkehrmöglichkeiten) abzuklären und dies allen am Tag davor per E-Mail mitzuteilen. Für notwendige Fahrten wurde ein Kilometerschlüssel festgelegt. „Teilnehmen war und ist Pflicht“, erklärt Mitglied Franz Wehinger.

„So konnten wir 20 Jahre lang den Wandermittwoch durchhalten, zwei unserer Freunde sind inzwischen leider verstorben“, so Wehinger. Der 1000. Wandertag führte die fünf Wanderer wetterbedingt zu ihrem Basislager „Hauat“, einer kleinen Hütte am Haselstauderberg. Zur Feier des Tages wurden gemeinsam Schüblinge gegrillt und man ließ das Treffen mit der jährlichen Fotopräsentation und beim Singen von fröhlichen Lieblingsliedern gemütlich ausklingen. Ursprünglich war der Besuch des Dornbirner Mittelpunktes (Kraftwerk Ebensand/Alploch) geplant, aber die Wettervorhersage machte den Pensionisten einen Strich durch die Rechnung und die Wanderung wurde kurzerhand auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, dieses Motto gilt auch für die Wandertruppe von „Grad reacht“ und so wird man die fünf munteren Männer demnächst an einem Mittwoch sicher beim gemeinsamen Wandern und Freundschaft zelebrieren im Gütle antreffen. (cth)