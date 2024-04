„Zwei Jahre kaum aus dem Pyjama rausgekommen“

Markus Gasser gab im Rapunzel Einblick in den Schreibprozess zu seinem neuen Roman „Lil“.

Dornbirn. An die 30.000 Bücher nennt Markus Gasser sein Eigen – sechs davon hat er selbst geschrieben und eines davon präsentierte er in der Buchhandlung Rapunzel: „Lil“, Gassers zweiter Roman nach „Die Verschwörung der Krähen“. Er schildert die Geschichte der Eisenbahnmagnatin Lillian Cutting, ein Finanzgenie und eine echte Ausnahmeerscheinung im New York der 1880er Jahre, die sich über alle Konventionen stellt und ganz New York gegen sich aufbringt. Erzählt wird Lils Geschichte aus der Ich-Perspektive ihrer Nachfahrin Sarah Cutting, einer Wall-Street-Journalistin, die Zwiegespräche mit ihrem Hund Miss Brontë hält. Im Jahr 2017 findet sie einen Brief, den Lillian Cutting im Jahr 1880 aus der Nervenklinik heraus geschrieben hat, in die sie ihr Sohn Robert gesteckt hatte. Dieser Brief rollt die Familiengeschichte neu auf und bringt so manches dunkle Geheimnis ans Licht.