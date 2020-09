Zwei infizierte Bewohner in Vorarlberger Pflegeheimen

In den Vorarlberger Pflegeheimen sind aktuell sieben Personen - zwei Bewohner und fünf Mitarbeiter - mit dem Coronavirus infiziert.

Detaillierter Maßnahmenkatalog

Besuchsverbot soll vermieden werden

Was ebenfalls vermieden werden soll, ist ein Besuchsverbot in den Heimen, das es im Frühjahr gab. "In den orangen Regionen sind aktuell pro Bewohner zwei Besucher pro Tag erlaubt", stellte die Landesrätin fest. Erst bei der Ampelschaltung "Rot" könnte ein Besuchsverbot verhängt werden. In den Pflegeheimen werden ab der Stufe Gelb Zutrittskontrollen durchgeführt, bei der die Heime auch durch die Mobilen Hilfsdienste unterstützt werden. In allen Bereichen des Gebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sollte dennoch bei einem Bewohner eine Covid-19-Infektion auftreten, so verbleibt der Betroffene - soweit medizinisch möglich - im Pflegeheim.