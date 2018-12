Zwei Hirten aus der Krippe „entlaufen“

Die Weihnachtskrippe im orientalischen Stil gebaut ist etwas Besonderes. Mit viel Freude und Liebe zum Detail gebaut, wurde die Krippe sowohl materiell als auch ideell zu einem wertvollen Stück, das auch Diebe angelockt hat.

Rankweil (hw) Unbekannte Täter stahlen während der Krippen Ausstellung in Rankweil, zwei wunderschöne, genau dem Stil der Krippe angepasste Hirten Figuren, aus dem Hause von Angela Tripi.

Die kunstvollen Figuren aus Ton und Stoff geben einen faszinierenden Überblick über antikes Brauchtum. Diese Persönlichkeiten mit ihrem intensiven Gesichtsausdruck und den signifikanten Gesten sind alles Unikate, individuell mit viel künstlerischem Feingefühl geschaffen. Jedes Stück einzeln aus Ton geformt, getrocknet und bei 940° gebrannt.

Jede Figur wird handbemalt und mit Stoff, besonderen Applikationen und Beigaben vollendet. Angela Tripi lässt damit eine alte sizilianische Technik aus dem 18. Jh. wieder Aufleben.

„Aufgefallen ist der Diebstahl am Samstag Nachmittag. Zwei wunderschöne Hirtenfiguren waren plötzlich nicht mehr in der Krippe. Irgendwann zwischen Mittag und dem frühen Nachmittag muss jemand die von Angela Tripi gefertigten Figuren entwendet haben“, bestätigt man im Hause der Rankweiler Krippenfreunde.

Neben dem finanziellen Schaden, ist es vor allem auch der ideelle Werthaben die liebevoll gebastelten Tierfiguren der schmerzt. Abgesehen davon ist es, höchst fragwürdig, dass ausgerechnet eine Weihnachtskrippe zum Ziel von Dieben wird.