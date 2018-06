Zwei Gründe – ein Fest

Für die Harmoniemusik Wald am Arlberg gibt es zwei Gründe zu feiern.

Die Harmoniemusik Wald a. A. richtet richtet das Bezirksmusikfest sowie das 68. Arlbergmusikfest aus. Um diese beiden Anlässe gebührend zu begehen, sind die Vorbereitungen für das Festwochenende bereits längst in vollem Gange. Ein Gesamtchor aller beteiligten Musikvereine mit anschließendem Festumzug wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag das Fest krönen. Vom 29. Juni bis zum 1. Juli wird mit musikalischen Highlights gefeiert. Bei der Auffahrt der S16 zum Sonnenkopf befindet sich das Festgelände mit dem Festzelt. Bereits der Freitag verspricht musikalische Leckerbissen. Mit der Brazer Böhmischen und „Die jungen Paldauer“ wird das Festwochenende gebührend eingeläutet. Der Samstag sorgt mit Gesamtchor, Festumzug der teilnehmenden Musikvereine, Fahneneinzug und Unterhaltung mit den Musikkatzen für Musik pur im Festzelt. Der Sonntag wird traditionell mit Festmesse, Frühschoppen, Gesamtchor, Festumzug, Fahneneinzug und Konzert der Gastkapellen begangen. Besonders der Frühschoppen mit Franz Posch und seinen Innbrügglern verheißt Leckerbissen für Musikfreunde. Die Harmoniemusik Wald a. A. bietet einen Gratis-Shuttle-Bus Richtung Stuben und Bludenz an den Festtagen an.