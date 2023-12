Zwei Fußgängerinnen am Schutzweg angefahren und anschließend "getadelt"

Am späten Samstagnachmittag ereignete sich in Feldkirch ein Verkehrsunfall, bei dem eine 70-jährige Pkw-Fahrerin zwei Fußgängerinnen auf einem Schutzweg erfasste.

Die Autofahrerin war auf der Reichsstraße (L190) unterwegs, als sie aufgrund der Witterungs und Lichtverhältnisse die Fußgängerinnen, die den Schutzweg in Richtung Montfort-Apotheke überquerten, zu spät bemerkte.

Lenkerin "tadelte" die Unfallopfer

Trotz einer Vollbremsung konnte sie eine Kollision nicht verhindern. Nach dem Zusammenstoß hielt die Lenkerin kurz an, maßregelte die Fußgängerinnen, wie die Polizei mitteilt, und setzte ihre Fahrt fort. Sie wurde wenig später von der Polizei ermittelt.

Eine der Fußgängerinnen erlitt Verletzungen an der rechten Hand sowie Prellungen an den Knien. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen und Hinweise, die unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8150 entgegengenommen werden.