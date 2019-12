Zwei Elfen und ganz viel Schabernack

Lustiges Weihnachtsstück der Kinder-Laienspielgruppe Göfis.

GÖFIS Der Wolkenfahrstuhlführer macht Halt auf der Erde. Alle Vereinshausgäste fahren mit. Wolke 19 Zwischenstopp. Puck (Darius Hilbrand) und Mickie (Moriz Delpin) zwei verbannte Elfen müssen Wunschzettel sortieren und Päckchen packen. „Ätzend!“, meint Puck. Wo sie eigentlich hingehören wissen die zwei: ins Weihnachtsdorf auf Wolke 3900 Etagen höher. So schleichen sie sich mit in den Fahrstuhl und fuhren empor. Oben angekommen wartete schon Oberelfin Thomasine (Lena Meier), Bäckerei Fräulein Schmeck (Diana Schatzmann) und Funkelfein (Emily Sinclair). Sie bereiten in einer kleinen Kiste den Zauber für die Weihnacht vor. Jamie Taube (Laura Connert) hat noch die „guten Wünsche“ der Menschen dabei – sie sind das Herzstück des besonderen Zaubers. Als dann Mickie und Puck unbeobachtet mit der Kiste spielen, entleerten sie alles und Weihnachten musste heuer beinahe ausfallen. Als dann noch die böse Eisprinzessin (Lea Kaufmann) gemeinsam mit Zaster und Flitz (Anja Zizer und Karla Herkommer) ins Weihnachtsdorf eingebrochen sind war das Chaos komplett. Irgendwie schaffte es Puck und Mickie dann doch mit viel Schabernack das frohe Fest zu retten.