Zwei Drittel gewonnen, am Ende doch als Verlierer vom Eis

VEU Feldkirch lag in Asiago nach 20 Minuten mit 3:0 zurück, die letzten zwei Drittel gewann die Lampert-Truppe.

Nach zuletzt zwei Niederlagen erwischte Asiago im Heimspiel gegen Feldkirch den besseren Start. In der achten Minute traf Daniel Mantenuto zur Führung. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und legten gleich zwei Treffer nach: Jose Magnabosco (12.) und Cameron Ginnetti (19./PP) stellten auf 3:0 – bei beiden Toren verbuchte der nach einer Verletzung ins Lineup zurückgekehrte Steven Iacobellis Assists. Im Mittelabschnitt nahm das Tempo ab, die Goalies Gianluca Vallini und Alex Caffi konnten sich auszeichnen. In der 30. Minute verkürzten die Gäste den Rückstand dann durch einen Powerplay-Treffer von Steven Birnstill. Asiago nahm das Spiel daraufhin wieder in die Hand und brachte Feldkirch oft in Bedrängnis, hatte aber nur wenige klare Torchancen. Im Schlussabschnitt scheiterten die Gastgeber einige Male am hervorragenden Caffi. Vier Minuten vor dem Ende kamen die Gäste durch Trastasenkovs sogar noch einmal auf ein Tor heran, Asiago rettete das knappe 3:2 aber über die Zeit. Damit gewannen die Italiener auch das zweite Saisonduell mit den Vorarlbergern und verbesserten sich auf Rang vier.