Zwei Dekaden voller Kulturhöhepunkte und magischer Momente

Das Freudenhaus feiert 20 Jahre Freudenhaus mit neuem Programm.

Lustenau. Gleich doppelten Grund zum Feiern haben Roman Zöhrer und Lisa Marie-Berkmann, die seit 2020 die Vereinsleitung vom Kulturverein Caravan und dem Freudenhaus innehaben. „Wir feiern nicht nur 20 Jahre Freudenhaus, sondern auch stolze 30 Jahre Vereinsgeschichte mit Caravan –mobile Kulturprojekte“, so Roman Zöhrer.

Buntes Jubiläumsprogramm

„Im Programm 2024 steht ein bunter Mix aus zeitgenössischem Circustheater, spektakulären Performances bis hin zu Kabarett und Konzerten, die nicht nur die Sinne anregen, sondern auch das Tanzbein zum Schwingen bringen werden“, verspricht Berkmann.

Das Freudenhaus ist ein mobiles Theaterzelt, das seit 2004 existiert und im Laufe der Zeit an verschiedenen Standorten in Bregenz und Lustenau das kulturelle Geschehen in Vorarlberg mitgestaltet und beeinflusst hat. Seit 2016 steht das nostalgische Etablissement nur noch in Lustenau und bietet dort am Ortseingang liegend eine Vielzahl unterschiedlichster Veranstaltungen.

Im Mai 2020 gingen die Gründer Angelika und Willi Pramstaller in den wohlverdienten Ruhestand und übergaben die Vereinsagenda an Roman Zöhrer. Der gelernte Sozial- und Kulturpädagoge war bereits seit zwei Jahrzehnten aktiv beim Verein Caravan und bekleidete mehrere Jahre die Funktion als Vize-Obmann. An seiner Seite fungiert Lisa-Marie Berkmann als Vize-Obfrau, die ebenfalls seit einigen Jahren aktiv im Verein engagiert war. Für beide war es wichtig, Altes zu bewahren, jedoch stetig offen für Neues zu sein. „Neben Kabarett- und Konzertabenden wollten wir auch weiterhin den Schwerpunkt der Programmgestaltung beim zeitgenössischem Circus-, Clown-, Zauber- und Körpertheater sowie Performances aus der ganzen Welt legen“, so Zöhrer.

Dies ist auch 2024 gelungen und das Jubiläumsprogramm zeigt sich so bunt und lebendig wie die letzten 20 Jahre des Freudenhauses.

Kultur in nostalgischem Ambiente

So freuen sich die Veranstalter am Donnerstag, 9. Mai auf Foley, einem fesselnden Zirkuserlebnis mit Live-Musik das die Höhen und Tiefen des Miteinanders erkundet und am Samstag, 11 Mai auf die französische Drum-Show von Fills Monkey. Hochkarätige Zirkuskunst gibt es am Samstag, 15. Juni auch mit „Cie Amoukanama“, einer jungen und dynamischen Zirkuskompanie aus Guinea, bei der Akrobaten in alle Richtungen fliegen. „Ganz besonders freuen wir uns auch auf das Clown- und Circustheater ´Compagnia Baccalà´, die ihr poetisch, surreales Stück ´Pss Pss´im Freudenhaus auf die Bühne bringen“, so Zöhrer.

Aber auch besondere Konzertabende lassen die Vorfreude bei den Gastgebern steigen. So gastieren u.a. am Sonntag, 21. April die finnische Soul- R&B- und Jazzsängerin Ina Forsman, am Sonntag 5. Mai mit Yagodi Folk aus der Ukraine und am Samstag, 22. Juni die Südtiroler Folk-Rock-Helden von Mainfelt in Lustenau.

Startschuss mit Doppel-Flohmarkt