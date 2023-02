Zwei Container in Vollbrand - Polizei vermutet Brandstiftung

Am Montag gegen Mitternacht kam es zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in Bregenz.

Am 13.02.2023 gegen Mitternacht wurde ein Containerbrand am Sandgrubenweg in Bregenz gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich zwei Container in Vollbrand befanden. Die Feuerwehr Vorkloster, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Personen zum Einsatzort ausrückten, konnte den Brand rasch löschen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Durch den Brand waren keine anderen Personen oder Objekte gefährdet.