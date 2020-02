Zwei BÃ¼rgermeisterkandidaten in Altach

Bei der Gemeindevertreterwahl im März treten in diesem Jahr drei Parteien an.

Altach . Im Gegensatz zur Gemeindevertreterwahl vor fünf Jahren werden in diesem Jahr in Altach nur drei Parteien antreten.

Die Gemeindevertretung von Altach besteht aus 27 Mitgliedern und die Bürger der Kummenberggemeinde haben am 15. März die Wahl zwischen der „Altacher Volkspartei“, der „BürgerListe Altach + Die Grünen“ und der „SPÖ und Parteifreien – Mitanand für Altach“. Dazu werden die Altacher Bürger auch einen neuen Bürgermeister wählen müssen – nach über 26 Jahren im Amt, tritt Langzeitbürgermeister Gottfried Brändle in den wohlverdienten Ruhestand und als Bürgermeisterkandidaten der Wahl stellen sich in rund drei Wochen der langjährige Altacher Amtsleiter Markus Giesinger, sowie Wilfried Witzemann. MIMA