Zwei Bronzemedaillen für Dornbirns Sportkegler

Bei den Sprint-Staatsmeisterschaften konnten Dornbirn Keglerinnen und Kegler überzeugen.

Dornbirn. Während am vergangenen Samstag in Vorarlberg das Corona bedingt verschobene Spiel in der Damenbundesliga zwischen dem SKC EHG-Dornbirn und Herzogenburg mit einem 7:1 gewonnen wurde, haben am anderen Ende Österreichs, im Burgenland, bei den Staatsmeisterschaften im Sprintbewerb einige Vorarlberger Sportkegler um den Titel gekämpft. Chiara Feher und Jan Nikolic vom SKC EHG-Dornbirn schafften es beide, bei diesem spannenden Bewerb bis ins Halbfinale aufzusteigen und durften am Ende die Bronzemedaille mit nach Vorarlberg bringen. Weiters erreichten Stefanie Sieber (SKC Koblach) und Maja Nikolic (SKC EHG-Dornbirn) jeweils den 5. Platz.