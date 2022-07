Zwei brisante Landesliga-Duelle zum VFV Cupstart

41 Spiele werden am ersten Spieltag im heimischen Pokalbewerb stattfinden.

41 (!) Spiele stehen am ersten Spieltag in der 47. Auflage vom Uniqa VFV Cup der Herren schon in zwei Wochen auf dem Programm. Sieben Klubs haben ein Freilos. Mit Cupfinalist FC Dornbirn Juniors gegen Sulz und dem Nachbarschaftsduell im Oberland von Altenstadt gegen Feldkirch kommt es schon zum Auftakt zu zwei Duellen von reinen Teams aus der Landesliga. Erwähnenswert ist auch, dass mit Schwarzenberg beide Kampfmannschaften und den Kooperationsvereinen Egg und Andelsbuch beide Kampfmannschaften zwei und drei sich gegenüberstehen.V