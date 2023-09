Zwei Auswärtsspiele in Slowenien

Eine weite Reiste steht den Cracks des EHC Lustenau am ersten Auswärts-Doppelwochenende der noch jungen Saison bevor. Am Freitag um 19.00 Uhr trifft der EHC auf Jesenice. Keine 24 Stunden später geht es nach Celje. Spielbeginn am Samstag beim Liga-Neuling ist bereits um 18.00 Uhr.

Nach den beiden Heimerfolgen gegen Fassa und Kitzbühel sind die Mannen rund um Kapitän Max Wilfan auswärts gefordert. Am Freitag um 19.00 Uhr trifft Lustenau auf den amtierenden AHL-Meister aus Jesenice. Die Oberkrainer starteten mit zwei Siegen gegen Celje und Salzburg in die Meisterschaft. Zuletzt mussten sie sich jedoch dem letztjährigen Liga-Finalisten aus Cortina zu Hause mit 5:6 geschlagen geben. Damit liegen die Slowenen mit sechs Punkten aus drei Spielen einen Zähler vor den Lustenauern. Mit einer kompakten Leistung möchte der EHC Punkte mit aus Jesenice entführen und sich in der Tabelle weiter verbessern.

Bereits um 18.00 Uhr beginnt am Samstag die Partie gegen den Liga-Neuling aus Celje. Das Team aus dem Nordosten Sloweniens startete mit drei Niederlagen in die noch junge Saison. Hierzu muss jedoch erwähnt werden, dass sie mit Jesenice, Ritten und dem HC Unterland bisher gegen drei Teams spielten, die schlussendlich in der Tabelle ganz vorne zu finden sein dürften.

Aus diesem Grund wird sich der EHC Lustenau davor hüten, das Team aus Celje zu unterschätzen. Mit temporeichem Angriffsspiel sollen wichtige Punkte eingefahren werden. In den bisherigen beiden Heimspielen zeigte Lustenau eine starke und kompakte Leistung. Wenn diese auch in Slowenien abgerufen werden kann, sollte sich auf der Heimreise auch der eine oder andere Punkt im Gepäck wiederfinden.

HDD Jesenice : EHC Lustenau

Freitag, 29. September 2023, 19.00 Uhr, Sportni Park Podmezakla

Schiedsrichter: Miha Bajt, Moritz Lehner, Philipp Matthey, Fabio Telesklav

HK Celje : EHC Lustenau

Samstag, 30. September 2023, 18.00 Uhr, Drsalisce v Mestnem parku