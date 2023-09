Zwei Auswärtsspiele für die Pioneers Vorarlberg in Laibach und Graz

Die BEMER Pioneers Vorarlberg treten kommendes Wochenende erstmals doppelt auf fremden Eis an. Die Mannschaft von Dylan Stanley kriegt es mit den grünen Drachen aus Laibach und den Graz99ers zu tun.



Kampf in Slowenien

Die erste Partie des Doppelwochenendes in Laibach wird ein harter Kampf für die Pioneers. Die Slowenen sind sehr gut in die Saison gestartet. Der alles überragende Mann der grünen Drachen war bislang der neue tschechische Goalie Lukas Horak. „Laibach hat in der Offseason einen sehr guten Job bei der Kaderplanung gemacht. Sie haben einige junge und dynamische Spieler verpflichtet, was ihnen mehr Speed auf dem Eis ermöglicht. Unsere Jungs müssen hart arbeiten und hellwach sein um zu punkten.“ prognostiziert Stanley.