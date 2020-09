Zwei Auswärtssieg für die Akademie Vorarlberg

Erfolge für die Unter-16 und Unter-18-Mannschaft gegen die Alterskollegen aus Kärnten

Zumindest bei zwei der drei heimischen Akademie Mannschaften herrscht wieder Meisterschaftsalltag. Dabei feierte das Unter-18-Team unter Trainer Heinz Fuchsbichler und die Unter-16-Mannschaft unter Trainer Helmut Hafner gegen die Alterskollegen aus Wolfsberg jeweils zwei Auswärtssieg mit je zwei Treffern Differenz. Schon zum zweiten Mal in dieser Saison gab es für die ältesten Talente des Landes auf fremden Platz drei Punkte. Die beiden SCR Altach Jungprofis Noah Bischof und Samuel Mischitz waren mit ihren Treffern maßgeblich am 4:2-Erfolg in Kärnten beteiligt. Noah Bischof erzielte drei Tore, Samuel Mischitz schoss Treffer Nummer vier. Nach 26 Minuten führte die Fuchsbichler-Truppe schon mit drei Toren Differenz. Die U-18-Elf steht mit Platz drei erstmals auf dem Podest. Dogukan Sismanlar aus Götzis und der Feldkircher Filip Milojevic waren mit ihren Toren die Matchwinner beim 2:0-Sieg der U-16-Mannschaft. Mister „fast 50 Prozent“ ist der Götzner Dogukan Sismanlar: Vier der bisher zehn Treffer der Vorarlberger Auswahl gehen auf das Konto des Angreifers, die Platz fünf belegen.