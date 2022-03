Zwei ausverkaufte Kleinkinderkonzerte in der Remise Bludenz

Bludenz. Die Reihe der ausverkauften Kulturveranstaltungen in Bludenz geht weiter. Die Künstler des Trios „Pfiffikus“ sorgten heute abermals für zwei ausverkaufte Konzerte.

Unter dem Titel „Spielen auf der Blumenwiese“ startete die Kleinkinderkonzertreihe am Dienstag, 22. März, um 14 und ein weiteres Mal um 16 Uhr, mit zwei restlos ausverkauften Vorstellungen in die nächste Runde. Diesmal kreuchte und fleuchte, klackte und knackste, summte und brummte es beim Konzert in der Remise. Und die junge Zuhörerschaft zeigte sich begeistert: Tanzen, Mitsingen, Klatschen und neugieriges Ausprobieren der Instrumente stand auf dem Programm. Auf der Bühne warteten summende Bienchen, singende Frösche, klingelnde Gänseblümchen, hustende Regenwürmer und tanzende Fische, die von den kleinen Besucher*innen begeistert entdeckt wurden. Das Trio „Pfiffikus“ ließ mit verschiedenen musikalischen Stilrichtungen und Genres nicht nur das junge Publikum mittanzen.