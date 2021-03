Zwei Ausschlüsse, aber HC Hard steht im Halbfinale

Beeindruckender 24:21-Heimsieg vor 100 Fans von Hard gegen Schwaz im ÖHB-Viertelfinale

Das war der Liveticker vom Spiel Alpla HC Hard vs Schwaz Handball

Eine Klasseleistung lieferte der Alpla HC Hard im Heimspiel vor 100 Zuschauern gegen Schwaz Handball Tirol ab. Die Truppe von Mario Bjelis ohne Ivan Horvat und Marko Krsmancic gewann mit 24:21 und steht im Halbfinale des österreichischen Pokalbewerb. Von Beginn an lag Hard in Front mit bis zu fünf Treffern. Am Ende gab es einen hochverdienten Erfolg und tankt vor dem Meister Play-off nochmals Selbstvertrauen. Bester Werfer von Hard war Boris Zivkovic mit 7 Toren. Bei Hard wurden Luca Raschle und Marjan Maric ausgeschlossen.