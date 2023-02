Zwei Arbeiter sterben bei Felssturz in Steyr

Zwei Personen sind am Mittwoch in Steyr bei einem Felssturz getötet worden. Die Männer verrichteten laut Stadt Steyr Baggerarbeiten an der Konglomerat-Wand im Stadtteil Unterhimmel, als sich Felsstücke lösten und die beiden in den Tod rissen. Es dürfte auch zwei Verletzte geben. Die Polizei bestätigte, dass zwei Personen tödlich verunglückt seien, verwies bezüglich weiterer Informationen aber auf den laufenden Einsatz.

Die Unfallstelle wurde von Einsatzkräften gesichert. Die Anrainer seien unverletzt und wurden versorgt, teilte die Stadt mit. Auf Bildern war zu sehen, dass große Felsbrocken nur knapp an zwei Häusern vorbeigingen, ein Hauseck schien in Mitleidenschaft gezogen. Eine Gartenhütte wurde von den Steinen umgerissen, eine Garage eingedrückt. Geologen prüften am Mittwoch die Ursachen des Felssturzes.