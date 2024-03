Zwei Akademie-Teams im Gleichschritt mit Derbysieg gegen Tirol

Im vorgezogenen Spieltag in der ÖFB Nachwuchsmeisterschaft gab es für die Akademie Vorarlberg im Westderby gegen die Alterskollegen aus Tirol zwei 2:1-Heimsiege. Die Unter-18-Jährigen Gold-Torschützen waren der Höchster Melih Akbulut und der Rankweiler Osahenmwenda Amenaghawon. Mit seinem zweiten Doppelpack in einer Woche avancierte der Hohenemser Fabio Ebner bei den Unter-16-Jährigen abermals zum Matchwinner. Der Hohenemser erzielte schon seine Saisontore zwölf und dreizehn und liegt in der Torschützenliste schon an der vierten Stelle. Sowohl die U-18- bzw. U-16-Elf liegt auf Tuchfühlung zu einem Podestplatz, nur vier bzw. drei Zähler beträgt der Rückstand auf den dritten Tabellenrang. Die U-15-Truppe unterlag mit 1:2, das Ehrentor schoss der Lauteracher Nico Grabic aus einem verwandelten Elfmeter.