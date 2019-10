Zwangspause für Circus Berlin in Lustenau beendet

Aufgrund einer Quarantäneauflage war der Zirkus vier Monate länger als geplant in Lustenau - weswegen der finanzielle Ruin drohte.

Eigentlich wollte der Classic Circus Berlin nicht bis Ende Oktober in Lustenau sein. Doch Ende Juni stellte man in einem nahen Stall bei einem Pferd eine Infektion fest, die Behörden verhängten in einem 1-Kilometer-Umkreis eine Quarantänezone für Huftiere. Davon war auch der Zirkus mit seinen Araberpferden und Kamelen betroffen.