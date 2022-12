Journalist Ulrich Schnabel erklärt, wie man die innere Haltung bewahrt.

Die innere Haltung

"Da bin ich von Emotionen und Vorstellung getrieben. Denen auf den Grund zu gehen reizt mich, man lernt dadurch auch, wie die Gesellschaft funktioniert." Denn Menschen werden nicht nur von rationalen Bewegungen getrieben, sondern eher durch emotionale Triebe. Genau aus diesem Grunde sei es wichtig, sich von einigen Sachen zu distanzieren, die in den Medien kursieren. Hierzu hält Ulrich Schnabel am Samstag in Vorarlberg einen Vortrag zu "Zuversicht in Krisenzeiten". "In Betrachtung der Weltlage, zeigt einfach, dass wir viele multifaktorielle Krisen erleben und dann müssen wir entscheiden, wie wir in dieser Welt unsere innere Haltung behalten", schildert der Journalist. Dabei sei es von besonderer Bedeutung, zwischen Optimismus und Zuversicht zu unterscheiden: "Optimismus rechnet damit, dass am Ende alles gut wird. Daher brauchen wir eine Haltung, die unabhängig von den Auswirkungen ist. Deswegen rede ich von der inneren Haltung."