Zuversicht in Krisenzeiten und der Umgang mit Geld

Der ZEIT-Wissenschaftsredakteur Ulrich Schnabel und die Leiterin der ifs-Schuldenberatung Simone Strehle-Hechenberger sind heute die Gäste bei VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer bei "Vorarlberg LIVE".

Ulrich Schnabel ist seit über 25 Jahren Wissenschaftsredakteur der ZEIT in Hamburg. Er studierte Physik und Publizistik und analysiert in seinen Texten aktuelle gesellschaftliche Themen aus wissenschaftlicher Perspektive. Seine Arbeit wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. In seiner Rolle als Redner, Trainer und Moderator ist Ulrich Schnabel am Samstag zu Gast beim 9. Vorarlberger Tag der Menschenrechte. Ab 19:00 Uhr hält er im Spielboden in Dornbirn und einen Vortrag zum Thema „Zuversicht in Krisenzeiten“ und lädt anschließend zum gemeinsamen Dialog.