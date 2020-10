Zuschauerbegrenzung bleibt: SCRA-Tickets werden verlost

Geschäftsführer Längle ist enttäuscht: "Die Entscheidung ist ein herber Schlag, weil unsere wirtschaftliche Existenz weiter gefährdet wird."

Nachdem es zu Beginn der Woche positive Signale gab, dass noch vor dem kommenden Wochenende, die nur in Vorarlberg geltenden Zuschauerbegrenzungen fallen, folgte am Donnerstagnachmittag leider die Ernüchterung. Wie die Landesregierung dem Bundesligisten mitteilte, sind weiterhin nur 500 Zuschauer in der Cashpoint Arena erlaubt.

Christoph Längle, Geschäftsführer:

„Nach den positiven Gesprächen waren nicht nur wir zuversichtlich, bald wieder mehr Zuschauer zulassen zu dürfen. Diese heutige Entscheidung ist für uns als Profiverein ein herber Schlag, weil unsere wirtschaftliche Existenz weiter gefährdet wird. Mir ist klar, dass die Inzidenzwerte und Fallzahlen steigen. Es schmerzt aber besonders, dass die über Wochen ausgearbeiteten hochwertigen Präventions- und Hygienekonzepte, die vorhandene Stadioninfrastruktur in Altach und die Unterscheidung zwischen Profi- und Amateursport keine Berücksichtigung finden.“

Tickets werden verlost

Damit kommt für das Heimspiel gegen den SV Seekirchen ein Losverfahren zur Anwendung, anhand dessen die 500 erlaubten Sitzplätze vergeben werden. Interessierte Dauerkartenbesitzer hatten seit Dienstag die Möglichkeit, sich für die Verlosung zu registrieren. All jene, die am Samstag ins Stadion dürfen, werden vom Club am Freitag per Email kontaktiert.

Gastronomie wieder geöffnet

Anders als noch vor drei Wochen beim Heimspiel gegen die WSG Tirol kann zumindest der Gastronomie-Betrieb im Stadion aufrecht erhalten bleiben. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist an den dafür zur Verfügung stehenden Biergarnituren und am Sitzplatz im Stadion möglich. Neben der Osttribüne werden am Samstag auch Teile der Südtribüne geöffnet sein.