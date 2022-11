Zuschauen, Fragen stellen, ausprobieren

Im Rahmen der berufspraktischen Tage lernten Mittelschüler viele Berufe kennen.

Noch sitzen die Viertklässler in der gewohnten Umgebung, inmitten ihrer Freunde, mit denen sie teilweise bereits seit der Volksschule die Schulbank teilen. Bald steht aber eine wichtige Entscheidung an. Während die einen schon wissen, welche weiterführende Schule sie besuchen möchten oder in welche Richtung die Berufswahl gehen soll, sind andere noch unschlüssig. Aus diesem Grund haben die berufspraktischen Tage an der Mittelschule Wolfurt eine lange Tradition. „Die Entscheidung für den weiteren Bildungsweg fällt spätestens im Semester“, erklärt Schüler- und Bildungsberaterin Silvana Opacic, die gemeinsam mit den Berufsorientierungslehrpersonen die sogenannten Schnuppertage organisierte. „Die meisten unserer Schülerinnen und Schüler finden für diese Tage selbstständig geeignete Plätze. Manchen muss bei der Suche geholfen werden. Für alle aber gilt: Die Erfahrungen sind für die Orientierung sehr gewinnbringend – auch für jene, die eine weiterführende Schule besuchen möchten.“

Auch für die Lehrpersonen, welche die Schüler in den Betrieben besuchen, bringt der Blick in die Berufswelt Abwechslung mit sich. Und teilweise ist man erstaunt, welche Berufe für die Jugendlichen interessant sind. Handwerks- und Dienstleistungsberufe zählen genauso dazu wie welche im Bereich Gesundheit, Bildung oder die Tätigkeit eines Tierarztes auf einem großen Bauernhof. Die Palette an ausgesuchten Berufen war dieses Jahr sehr groß. Und während die einen nach zwei Tagen begeistert in die Klasse zurückkehrten, rümpften andere die Nase und stellten fest, dass der vermeintlich schöne Beruf wohl eher nicht in Frage kommt. „Zu erkennen, was einem nicht liegt, ist eine wertvolle Erfahrung. Entscheidend ist die Feststellung, ob der Beruf dem entspricht, was man sich vorstellt. Und diese Antwort findet man in erster Linie im Berufsalltag“, erläutert Silvana Opacic abschließend.