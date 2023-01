Zusatz-Narrenabend für den guten Zweck

Die Dornbirner Fasnatzunft veranstaltet noch einen weiteren Narrenabend.

Dornbirn. „Wir, die Künstlerinnen und Künstler, die auf der Bühne stehen, sind alle so begeistert über die großartige Zuschauerresonanz. Das Echo für den Narrenabend ist bisher einfach sensationell und das Publikum ist begeistert von unserem Programm“, meldet sich Schnorrowagglar Hugo Nussbaumer nach dem Premierenwochenende der diesjährigen Narrenabende. Auch die bevorstehenden vier Narrenabende sind bereits restlos ausverkauft. Nach einer Zunftsitzung an diesem Montag, haben sich Dornbirns Narren kurzerhand entschlossen sozusagen noch „uana druf zum Lega“. Aus diesem Anlass gibt es am Samstag, 4. Februar noch einen weiteren Überraschungs- Narrenabend.