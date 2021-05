Zusammenkünfte: Online-Formulare für Bewilligung

Für einfache und rasche Anmeldung: Bezirkshauptmannschaften setzen auf digitale Abwicklung, Online-Formulare sind ab heute abrufbar.

Mit der Covid-19-Öffnungsverordnung des Bundes, die heute Mittwoch österreichweit in Kraft tritt, sind künftig unter anderem auch wieder Zusammenkünfte (vormals "Veranstaltungen") unter strengen Auflagen möglich. Zu beachten ist, dass Zusammenkünfte ab elf Teilnehmenden der Anzeigepflicht unterliegen und für solche mit mehr als 50 Teilnehmenden eine Bewilligung erforderlich ist. Entsprechend dem "One-Stop-Shop"-Prinzip stellt das Land Vorarlberg die Online-Formulare für Anzeige bzw. Bewilligung zur Verfügung.

Sammelmeldungen und Präventionskonzept

"Dadurch ist eine einfache und rasche Abwicklung gewährleistet", so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Ein weiterer Vorteil dieser digitalen Lösung ist, dass damit zugleich das für die behördliche Bewilligung nötige Covid-19-Präventionskonzept hochgeladen werden kann und dass auch Sammelmeldungen erstattet werden können. Im Rahmen der Anzeigepflicht muss kein Präventionskonzept vorgelegt werden.

Zusammenkünfte können zwischen 05.00 und 22.00 Uhr stattfinden, ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze (etwa Stehveranstaltungen) mit bis zu max. 50 Teilnehmenden, dann ohne Gastronomie. Wenn es zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze gibt (z.B. im Theater, in der Oper, im Stadion, …), sind indoor bis zu 1.500, outdoor bis zu 3.000 Personen (bei maximal 50-prozentiger Kapazitätsauslastung) zulässig, Gastronomie ist erlaubt mit Einhaltung aller Sicherheitsauflagen. Kleine Zusammenkünfte (indoor bis zu vier Personen plus maximal sechs Minderjährige, outdoor bis zu zehn Personen plus maximal zehn Minderjährige) bedürfen weder Anzeige noch Bewilligung.